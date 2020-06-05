Вильнюс, , 16:23 — REGNUM В администрацию президента Литвы сегодня, 5 июня, направлено обращение «О действиях Литвы в Европейском союзе в вопросе БелАЭС», в котором около 160 различных политиков, общественных деятелей, учёных, деятелей культуры и иных публичных лиц требуют от президента Литвы Гитанаса Науседы настоять, чтобы вопрос «небезопасной БелАЭС» отражался в любых внутреевропейских документах, которые касаются взаимоотношений с Белоруссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обращение появилось после начала скандала вокруг договора стран Прибалтики о принципах торговли электроэнергией с третьими странами, который литовская оппозиция трактует, как «сдачу национальных интересов».

Напомним, что в тексте проекта упомянутой декларации Литва, подчёркивая, что не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, в то же время соглашается, что Латвия и Эстония могут вести самостоятельную энергетическую политику, что стало поводом для обвинений в Литве в том, что власти страны не смогли достигнуть общего бойкота БелАЭС, убедить в нём Латвию и Эстонию, а значит электроэнергия с БелАЭС будет неизбежно попадать в Литву из Латвии, уже под видом латвийской.