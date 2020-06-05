Вильнюс, , 13:35 — REGNUM Правительство Литвы пока не утвердило проект соглашения с Латвией и Эстонией о принципах торговли электроэнергией с третьими странами, в котором Литва подчёркивает своё нежелание пускать на свою территорию электроэнергию с БелАЭС, но в то же время признаёт право Латвии и Эстонии вести самостоятельную энергетическую политику, что вызвало в Литве скандал и обвинения в адрес правительства о неспособности добиться единой позиции Прибалтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне в правительстве в закрытом режиме прошло обсуждение этого вопроса, однако никакие решения не принимались. «Была просто дискуссия. Министр Жигимантас Вайчюнас представил министрам ситуацию, в которой мы находимся, поскольку кое-какие министры вступили в публичную полемику по одному или другому вопросу. Дальнейший шаг в этой ситуации проводить дискуссии с полным или более активным подключением Европейской комиссии», — сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. «Кое-какие министры», очевидно, это глава МИД Литнас Линкявичюс, который выступил против соглашения с Латвией и Эстонией в редакции литовского минэнерго.

Сквернялис, в свою очередь, подчёркивает, что с Латвией и Эстонией не удалось согласовать общую позицию о бойкоте БелАЭС. «Ситуация очень простая: у нас с февраля нет общей позиции с соседними странами, особенно с Латвией, в позиции как по самой атомной станции, так и в вопросе возможности покупки электроэнергии. С того времени проходят переговоры», — сказал Сквернялис.

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