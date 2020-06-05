Москва, , 12:18 — REGNUM США не удастся сорвать завершение российско-европейского энергетического проекта, какие бы новые санкции они не выдумали, но «может повлиять на время окончания работ». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«При этом очевидно, что российская сторона не будет отвечать за увеличение сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Европейские участники должны нести свою часть ответственности за совместный проект. Качественный и недорогой российский газ нужен европейцам и США прекрасно понимают, что пытаться выдавливать Россию с энергетического рынка Европы они могут только шантажом и другими методами недобросовестной конкуренции», — рассуждает парламентарий.

США в отчаянии идут на грубейшее давление европейских стран, чувствуя опасность потери контроля за ситуацией, полагает депутат.

Законопроект о санкциях был внесен в сенат США накануне. Как считает один из его авторов, сенатор-республиканец Джон Барассо, санкции «не позволят России укрепить своё геополитическое оружие».

В Nord Stream 2 AG напомнили, что «западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по 1 млрд евро каждая», также в завершении проекта «всецело заинтересованы ещё более 1 тыс. компаний из 25 стран».