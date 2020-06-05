Москва, , 11:30 — REGNUM Присутствие Синдзо Абэ на параде Победы в Москве выглядело бы совершенно неестественно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 июня, комментируя информацию о вероятном отказе премьер-министра Японии от этого визита.

Ранее японская газета Asakhi со ссылкой на информированные источники сообщила, что Абэ намерен не ехать в Москву, но и не привлекать внимание к этому своему решению, так, чтобы обсуждение этого вопроса само «сошло на нет».

«Приедет премьер-министр Японии в Москву на военный парад, посвящённый 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, или не приедет — абсолютно неважно. Более того, его присутствие, которого так хотели бы, насколько я понимаю, в Кремле, выглядело бы совершенно неестественным. Что японцу делать на нашем параде, если только он не потомок японских антифашистов, помогавших Рихарду Зорге?

История огульного приглашения иностранцев на празднование 9 мая включает в себя много неприятных и просто глупых сюжетов. Особенно запомнилось, как в 2005 году приглашённые в Москву президенты Литвы и Эстонии не просто ответили отказом, но и дали ему свое антироссийское обоснование, а приехавшая в Россию латышка Вайра Вике-Фрейберга лишь использовала этот приезд для того, чтобы вылить на нашу совместную историю очередной ушат «оккупационной» грязи.

9 мая — это наш сокровенный, дорогой нам праздник. Мы любим и ценим его вне зависимости от отношения к нему иностранцев — при том понимании, конечно, что в этот день ветераны из бывших республик Советского Союза и их потомки, чтущие общую Победу, иностранцами для нас не являются — они наши братья. И настоящий лидер России в этот день должен быть только со своим народом.

К счастью, так в это 9 мая и получилось. И Красная площадь встретила этот исторический день без антисоветского макияжа.

24 июня — день воспоминания об историческом Параде Победы 1945 года. Перед трибуной Мавзолея тогда прошла та армия, которая через два месяца отвоевала у японских милитаристов наши Южный Сахалин и Курильские острова. Ну что, действительно, делать в этот день в Москве Синдзо Абэ, который спит и видит, как бы переписать итоги той войны, вновь обеспечить японское владычество на наших Курилах?» — отметил Михаил Демурин.