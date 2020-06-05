Минск, , 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходит процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.

«Конечное решение будет принято правительством Белоруссии», — говорится в сообщении. Результаты официального решения планируется передать российской стороне в рабочем порядке.

Отметим, в белорусском Вилейке размещен 43-й узел связи ВМФ России. На территории Брестской области находится система предупреждения о ракетном нападении.

Стороны подписали соглашение о порядке использования и содержания объектов 6 января 1995 года. Документ вступил в силу 7 июня 1996 года. Срок соглашения рассчитан на 25 лет. При нежелании одной из сторон продлять документ необходимо письменное уведомление за 12 месяцев до окончания соглашения.