Гонконг, Китай, , 08:59 — REGNUM Американское военное судно прошло через Тайваньский пролив в годовщину разгона мятежников на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщили военные США и Тайваня, передает 5 июня гонконгская газета South China Morning Post.

Министр обороны Тайваня заявил, что военный корабль прошел через пролив с «очередной миссией». В Тихоокеанском флоте ВМС США также подтвердили проход через пролив эскадренного миноносца USS Russell. США продолжают наращивать свою активность в проливе, что вызвало гнев Пекина, а также обострило противоречия между Китаем и США.

Событие прошло в тот момент, когда Народно-Освободительная армия Китая (НОАК) готовится к учениям, нацеленным против самопровозглашенного Тайваня. Операция США стала уже седьмой в проливе с начала этого года и первой с 20 мая, когда лидер Демократической прогрессивной партии и глава Тайваня Цай Инвэнь была избрана на второй срок правления.

Кроме того, ситуации придает остроты и тот факт, что 4 июня 1989 года Китай подавил проамериканский бунт, который должен был увенчать перестройку в Китае и привести к распаду страны по подобию произошедшего позже распада СССР. Теперь эта дата в Китае — символ нерушимой стойкости и верности идеалам, а на Западе — провала проекта «демократизации» Китая.

Как стало известно, 73-я группа армий НОАК провела боевые учения, демонстрируя такни-амфибии, штурмующие пляжи в суровых морских условиях. В отдельном сообщении говорится о том, что 74-я группа армий НОАК с использованием крупного гражданского судна перевезла более 50 танков, бронемашин и боевых машин пехоты через море. Якобы таким образом в провинциях Фуцзянь и Гуанчжоу на юге Китая проводились учения по штурму Тайваня.

По заявлениям генерала НОАК Ли Цзуочэна, захват Тайваня силой, остается одним из возможных вариантов для Пекина, и будут приниматься силы «решительно разбить» сепаратистские действия Тайваня. Он также отметил, что сговор между силами независимости Тайваня и внешними силами «представляет серьезную и реалистичную угрозу» мирному развитию двусторонних отношений.