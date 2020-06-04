Киев, , 08:36 — REGNUM Украина не намерена совершать определённые шаги для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, остановить конфликт невозможно без компромиссов, но на определённые шаги Украина не пойдёт.

«Мы не пойдём на прямой диалог с «оккупационными администрациями» (ДНР и ЛНР — ИА REGNUM). Мы не пойдём на «придуманную Кремлём» федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода «российских войск», расформирования оккупационных администраций», — написал Кулеба.

Министр также добавил, что Донбасс не получит особый статус, который позволит ему блокировать решения на общеукраинском уровне.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году именно после того, как население региона, недовольное государственным переворотом в Киеве, начало требовать федерализации страны. Всё, что перечислил Кулеба, записано в Минских соглашениях, которые Украина подписала в 2015 году после ряда крупных поражений ВСУ. Вместо того чтобы признать гражданский характер конфликта, украинский министр продолжает упорно твердить о неких «российских войсках», которых в Донбассе не было и нет.

Ранее украинские СМИ признали, что визит представителей Украины в Германию остался практически незамеченным немецкими СМИ.

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