Киев, 4 июня 2020, 08:36 — REGNUM Украина не намерена совершать определённые шаги для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, остановить конфликт невозможно без компромиссов, но на определённые шаги Украина не пойдёт.
Министр также добавил, что Донбасс не получит особый статус, который позволит ему блокировать решения на общеукраинском уровне.
Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году именно после того, как население региона, недовольное государственным переворотом в Киеве, начало требовать федерализации страны. Всё, что перечислил Кулеба, записано в Минских соглашениях, которые Украина подписала в 2015 году после ряда крупных поражений ВСУ. Вместо того чтобы признать гражданский характер конфликта, украинский министр продолжает упорно твердить о неких «российских войсках», которых в Донбассе не было и нет.
Ранее украинские СМИ признали, что визит представителей Украины в Германию остался практически незамеченным немецкими СМИ.
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