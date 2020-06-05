Амстердам, , 08:26 — REGNUM Муниципальные власти Амстердама приняли решение до конца коронавирусной эпидемии запретить проведение демонстраций на площади Дам, расположенной в центре города. Об этом бургомистр столицы Фемке Галсема сообщила в письме организации, которая намеревалась провести демонстрацию в поддержку детей, находящихся в греческих лагерях беженцев.

В качестве альтернативного места проведения демонстрации предложена Музейная площадь. Поводом для данного решения стала демонстрация против расизма, которая прошла 1 июня. Проведение демонстрации вызвало резкую критику в обществе, поскольку она привела к многочисленным нарушениям режима социального дистанцирования.

Галсема подчеркнула, что решение о запрете демонстраций не было «легковесным», указав на «символическое значение самой известной площади страны».

Однако, по её словам, приходится считаться с тем, что на Дам группа манифестантов может быстро и сильно увеличится за счёт новых участников или случайных прохожих. При этом, заявила Галсема, полиция «в последнее время оказалась в недостаточной мере способной» заранее оценить возможное число участников демонстрации на площади.