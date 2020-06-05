Токио, , 05:10 — REGNUM Премьер-министр Японии Синздо Абэ не приедет в Москву для присутствия на параде в честь 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня. Об этом 5 июня сообщает газета Asahi.

«Премьер-министр не поедет с визитом в Россию для участия в церемонии. Обсуждение этого вопроса сойдет на нет без привлечения лишнего внимания», — приводятся газетой слова высокопоставленного правительственного чиновника.

Напомним, предполагалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву для участия в мероприятиях Дня Победы 9 мая, которые были отменены в связи с угрозой коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отказался отвечать на вопрос журналистов, готова ли японская сторона направить делегацию для присутствия на параде в честь 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдёт в Москве 24 июня.

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