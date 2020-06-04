Москва, , 23:57 — REGNUM 03 июня 2020 года Комитет за гражданские права Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека провел круглый стол, на котором его члены обсудили законопроект №759 897−7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Идентификация личности Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Выступающие с докладами эксперты-юристы и правозащитники отметили, что прежде, чем законопроект пройдёт полную процедуру голосования в Совете Федерации и подписания Президентом РФ, в нём необходимо четко и подробно прописать меры, которые будут гарантировать сохранность данных регистра от постороннего вмешательства, искажения и потери информации.

Участников круглого стола удивил тот факт, что ответственность за ведение федерального регистра, в котором хранятся все данные, содержащиеся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, а именно сведения о физическом лице и их идентификаторы (записи), передана органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. С их точки зрения было бы логично возложить такую ответственность на Министерство связи.

В законопроекте не сказано ни слова о том, что сам гражданин может иметь доступ к просмотру данных о нём, и в случае несовпадения информации в регистре с фактической информацией (ошибки в датах, номерах записей, прочие опечатки) обратиться в соответствующий орган с просьбой внести корректировки в его «электронный профиль».

Тревогу экспертов вызвал тот факт, что любая информационная платформа и электронные ключи к ней могут быть взломаны, а данные — попасть в руки мошенников или органов разведки других государств.

Также, по их мнению, сведения, содержащиеся в едином регистре, должны быть представлены заинтересованным органам не просто по запросу, а по решению суда, в противном случае передача данных без разрешения субъекта данных — физического лица — нарушает его конституционные права (статья 24 Конституции РФ) и закон «О персональных данных», а именно запрет на «объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».

Члены Комитета предложили дополнить законопроект положениями о том, что в единый регистр должна быть включена информация о причинах смерти физического лица и месте его погребения, о невостребованных труппах и местах их захоронения.

Кроме того, было вынесено предложение о возрождении практики «Мосгорсправки. Это означает, что информации о месте проживания и номере телефона человека должна быть доступна по запросу любого физического лица при том, что данные о просителе информации будут зафиксированы в момент обращения к базе данных.

Часть сотрудников Комитета высказала обоснованное предположение, что единый регистр в Российской Федерации создаётся как часть единой мировой сети для управления людьми по единой модели, поэтому для обеспечения национальной безопасности единая база данных о гражданах Российской Федерации должна быть создана на отечественном оборудовании и программном обеспечении.

Участники круглого стола высказали единодушное решение о необходимости общественного контроля за сохранностью персональных данных в едином регистре.

В целом, по мнению участников, законопроект производит впечатление сырого и недоработанного.

В связи с этим Комитет за гражданские права в лице присутствующих на круглом столе по обсуждению законопроекта № 759 897−7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» членов, рекомендуют:

1. Выступить за отсрочку подписания Законопроекта №759 897−7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» Президентом РФ до того момента, когда будет создана реальная технологическая независимость от соответствующей продукции иностранных государств.

2. Обратиться к Президенту РФ с просьбой внести в законопроект поправки (так как на предыдущих этапах не проводилось экспертных слушаний по данному законопроекту) касающиеся обязанности создавать и вводить в эксплуатацию единый реестр только на отечественном ПО, СУБД, программной платформе, операционной системе и компьютерном оборудовании.

Следует отметить, что формирование Единого регистра населения на иностранном оборудовании любого типа и назначения создает беспрецедентные возможности для возможных геополитических противников.

3. Передать функции ведения Регистра от Министерства по налогам и сборам Министерству связи, так как в соответствие с федеральным законом о налоговых органах данная функция на налоговые органы не возложена, создает угрозу ряда злоупотреблений, например, взыскания спорных налогов и сборов во внесудебном порядке.

4. Обеспечить каждого гражданина электронным ключом доступа к информации о нем или лицами, законным представителем он является, находящейся в Регистре.

5. Предусмотреть сохранение в Регистре сведений о том, кто, когда и с какой целью запросил информацию о гражданине.

6. Предусмотреть право каждого гражданина или организации на предоставление сведений из Регистра в обезличенном порядке.

7. Предусмотреть право органов прокуратуры, следствия и дознания получать информацию, если не возбуждено уголовное дело, только на основании судебного решения.

8. Предусмотреть в Регистре населения регистрацию причины смерти, о месте захоронения гражданина, неопознанных трупах.

9. Предусмотреть возможность получения неопределенному кругу лиц из Регистра информации о месте проживания гражданина в случае его согласия на раскрытие таких данных (по аналогу с той, которую советский период предоставляли справочные киоски).

10. Предусмотреть в законе всесторонний общественный контроль за формированием и использованием базы данных.

11. Предусмотреть механизм исправления человеком сведений о неточностях и ошибках в информации о себе.

12. Использовать для хранения данных отечественные сервера, защищенные от проникновения со стороны иностранных организаций.

13. На данном этапе развития Регистра исключить возможность его подключения к аналогичным регистрам других стран, предусмотреть порядок обмена информации между регистрами.

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