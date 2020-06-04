Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Государственная пограничная служба Азербайджана предупредила спецслужбы Грузии о готовящейся 4 июня провокации с грузинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пограничников, планируется проведение акции на спорной территории комплекса пещерных монастырей Давид-Гареджа, который в Азербайджане называется «Кешикчидаг». В этом районе Баку и Тбилиси не могут договориться о том, где должна проходить граница.

«Имеется информация, что в четверг, 4 июня, на азербайджано-грузинской границе в районе Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» группой граждан Грузии планируется провокация с нарушением государственной границы Азербайджана», — сообщили в пресс-службе.

В пограничном ведомстве предупредили, что нарушение границы будет пресечено, а также заранее возложили ответственность за последствия инцидента на организаторов акции.

Стоит отметить, что ранее стало известно о вызове лидера движения «Сила в единстве» Давида Кацаравы в Службу безопасности Грузии в качестве свидетеля. Активисты движения в течение последних трех лет проводят акции в Давид-Гареджа.

4 июня в православной традиции поминают Давида Гареджийского, сирийского проповедника, способствовавшего укреплению христианской веры в Грузии.

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