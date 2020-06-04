Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:19 — REGNUM Посольство США в Танзании предупредило о высокой вероятности заражения коронавирусом в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на постановление, опубликованное на официальном сайте посольства и в социальных сетях.

В постановлении граждан США, находящихся в Дар-эс-Саламе, призвали продолжать соблюдать меры предосторожности во избежание заражения коронавирусом.

«Медицинские учреждения Танзании могут не справиться с нагрузкой во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Ранее больницы в городе Дар-эс-Салам были переполнены и больше не могли принимать больных COVID-19», — сообщается в постановлении.

Напомним, что заявление посольства США о том, что больницы Дар-эс-Салама переполнены, вызвало возмущение правительства страны неделю назад. Для объяснения ситуации в МИД Танзании вызвали посла США в стране Имни Питерсон. Генеральный секретарь министерства иностранных дел Танзании Уилберт Ибуге опроверг информацию о переполненности больниц.

Как передавало ИА REGNUM, министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму в понедельник, 1 июня, выступила с заявлением, что число активных случаев COVID-19 в Дар-эс-Саламе сократилось до четырех. Тем не менее министр не предоставила полную статистику по числу заразившихся в стране, что вызвало критику со стороны ВОЗ. По информации журналистов, правительство Танзании не предоставляет информацию по числу заболевших COVID-19 в стране с 29 апреля.

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