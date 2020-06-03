Киев, , 18:18 — REGNUM Украинское государственное информагентство «Укринформ» сегодня, 3 июня, опубликовало отчет о визите делегации из Киева в Берлин накануне, сделав вывод, что он был весьма успешным, в отличие от визита заместитель руководителя администрации президента России Дмитрия Козака 13 мая.

Официоз подчеркивает, что от визита украинской делегации в Берлин 2 июня вряд ли кто-то всерьез ожидал прорывов, потому что для них просто нет пока оснований. Тем не менее он стал «беспрецедентным по формату».

«Козак стал первым, кто прервал карантинный формат международных сношений в Германии, но никто так не воспринял этот внезапный вояж, не в последнюю очередь из-за «исключительности» персоны визитера. Здесь вообще об этой поездке не упомянули ни словом… О визите же украинской делегации подчеркивали, что он первый за почти 3 месяца активной, но «бесконтактной» работы. Первая ласточка, которая знаменует возвращение к «нормальности», которая также подчеркивает, по словам того же (главы МИД Германии) Мааса, доверие и дружественность в отношениях между Берлином и Киевом», — говорится в материале.

Издание признает, что на самом деле в местных СМИ визит делегации из Украины прошел почти незаметно, но тут же объясняет это тем, что большинство немцев сейчас интересуют совсем другие вещи, например, куда можно поехать во время летних отпусков.

В завершение официоз отмечает, что Киев посредством таких визитов добивается, чтобы украинская тематика стояла высоко в повестке дня Евросоюза, несмотря на все вызовы, с которыми сам ЕС сталкивается. Также отмечается, что визит в Берлин украинской делегации является прежде всего попыткой «придать импульс» мирному процессу урегулирования в Донбассе, который снова затормозил.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине эксперты крайне критически восприняли тот факт, что фактическим главой делегации Киева стал глава офиса Зеленского Андрей Ермак, хотя формально это канцелярист, который не имеет таких полномочий. Таким странным распределением полномочий, считают политологи, делегация Украины подтвердила статус «банановой страны».

Ключевыми темами обсуждения на переговорах в Германии стали урегулирование в Донбассе, организация следующего саммита в «нормандском формате», интеграция Украины в НАТО, проводимые Киевом «реформы» и исторические вопросы.