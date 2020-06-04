Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Обвинение в адрес бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в бездействии в борьбе с расизмом высказал глава США Дональд Трамп 3 июня в интервью телеканалу Newsmax TV.

По его мнению, Байден за весь период свой деятельности на политике, в том числе и на посту вице-президента, не предпринял никаких действий для ликвидации этого явления.

Дональд Трамп «Я слышал, как Байден сегодня говорил о системном расизме в полицейском департаменте. И у меня простой вопрос: он был тут на протяжении 43 лет, почему же он ничего не сделал? Я здесь всего три с половиной года, а он — 43, 44 года. Восемь лет он занимал пост вице-президента. Времени у него было достаточно».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Джозеф Байден, который является возможным кандидатом на предстоящих в США президентских выборах, заявил, что Дональд Трамп ведет себя неправильно в связи с беспорядками в стране.

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