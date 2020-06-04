Вашингтон, 4 июня 2020, 04:44 — REGNUM Обвинение в адрес бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в бездействии в борьбе с расизмом высказал глава США Дональд Трамп 3 июня в интервью телеканалу Newsmax TV.
По его мнению, Байден за весь период свой деятельности на политике, в том числе и на посту вице-президента, не предпринял никаких действий для ликвидации этого явления.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Джозеф Байден, который является возможным кандидатом на предстоящих в США президентских выборах, заявил, что Дональд Трамп ведет себя неправильно в связи с беспорядками в стране.
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