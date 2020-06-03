Триест, Италия, , 19:54 — REGNUM Власти стран ЕС должны принимать решения об открытии своих границ с другими странами Евросоюза на основе четких принципов и без дискриминации какой-либо другой страны, заявили в среду, 3 июня, в пресс-службе Еврокомиссии.

Высказывание было обращено властям Австрии, которые открыли границы со всеми странами, кроме Италии.

Ранее представители МИД Италии уже выразили свое недовольство подобными мерами со стороны Австрии (а также Греции) и заявили, что готовы закрывать границы с теми странами, где «не уважают Италию».

Ситуация с эпидемией в Италии под контролем, запрет или ограничение на въезд для жителей всей Италии или отдельных ее регионов неправомерен, полагают в Риме.