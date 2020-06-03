Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Главный демократ Сената Чак Шумер сравнил использование администрацией Дональда Трампа военных для защиты Мемориала Линкольна от ущерба, нанесенного протестующими, с разгоном и расстрелом демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Об этом сообщает Washington Examiner.

«Ряды замаскированных войск стоят по стойке смирно на ступенях Мемориала Линкольна, как оккупационные силы, защищающие критическую позицию, — сказал лидер сенатского меньшинства Чак Шумер в своем выступлении в Сенате. — Когда вы видите изображение войск, одетых для боя, стоящих по бокам Мемориала Линкольна, алтаря свободы, вы не можете не думать о площади Тяньаньмэнь».

Президент Трамп приказал Национальной гвардии округа Колумбия встать на ступени Мемориала Линкольна после того, как протестующие изрисовали мемориил в минувшие выходные черной краской. Присутствие войск вызвало резкую критику со стороны тех, кто считает, что оно было неоправданно.

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