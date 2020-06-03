Москва, , 17:40 — REGNUM Меры для поддержки граждан и бизнеса на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса требовали оперативного приятия законов, правоприменительная практика будет проанализирована. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Хочу подчеркнуть, что меры, принятые президентом, требовали оперативного принятия решения на законодательном уровне. Мы постарались сделать всё возможное для того, чтобы, не откладывая, буквально в таком моментальном режиме все меры поддержки рассматривались в Думе, принимались законы», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Было принято 29 законов, отметил он.

«И для нас важно в целом проанализировать все законы на предмет правоприменительной практики», — отметил спикер Госдумы.

Эти законы будут действовать в течение всего года, и от парламентариев они требуют постоянного контроля за их реализацией с тем, чтобы они были более эффективны, подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла три пакета мер поддержки граждан и бизнеса.