Сухум, , 15:58 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания представил личному составу министерства обороны нового главу ведомства — Владимира Ануа. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы республики.

«Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет, он занимает высокие командные должности в министерстве обороны», — приводит пресс-служба слова президента страны. Он также отметил, что Ануа, будучи человеком гражданской профессии, на войне 1992−1993 года стал профессиональным военным.

Президент торжественно вручил новому главе ведомства штандарт министра обороны.

Новый министр выразил благодарность за доверие и поблагодарил своего предшественника на этом посту, Мираба Кишмарию, за его вклад в вооруженные силы республики.

«Мираб Борисович внес свое имя золотыми буквами в историю наших вооруженных сил», — сказал Ануа.

Стоит отметить, что генерал-полковник Ануа был назначен на пост военного министра 1 июня. Ранее он с 1993 года занимал должность заместителя главы минобороны. До начала грузино-абхазского конфликта Ануа был агрономом. Все предыдущие президенты республики так или иначе отмечали его заслуги перед страной.