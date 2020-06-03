Тирасполь, , 15:42 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский провел телефонный разговор с президентом Молдавии Игорем Додоном по инициативе последнего. Как передает ИА REGNUM, два лидера обсуждали ход переговоров между Молдавией и ПМР и ситуацию в Зоне безопасности.

Приднестровская сторона подчеркнула обоснованность ряда ограничений, введенных в связи с профилактикой и недопущением распространения коронавируса. В итоге стороны договорились упростить механизм передвижения граждан, проживающих в ряде приграничных населенных пунктов.

Речь идет о ряде сел Дубоссарского района, а также населенных пунктах Копанка и Варница. «Решено, что лица, прописанные в обозначенных селах, независимо от гражданства, получат возможность свободного перемещения между Приднестровьем и Молдовой. Для граждан ПМР, не прописанных в данных населенных пунктах, ограничения сохраняются. В случае крайней необходимости передвижения они должны в обязательном порядке получить разрешение Оперативного штаба при президенте ПМР», — отметили в администрации президента Приднестровья.

На встрече подчеркнули, что основополагающей задачей является защита жизни и здоровья людей, а также их прав и свобод.

В свою очередь президент Молдавии Додон заверил что молдавская сторона «предпримет усилия по недопущению каких-либо мер или действий, которые могли бы быть направлены на ущемление прав» граждан Приднестровской Молдавской Республики.

Ранее, отметим, отношения между Молдавией и ПМР резко обострились из-за нового витка блокады Приднестровья, инициированной молдавскими властями в разгар пандемии коронавируса.

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