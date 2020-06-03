Иерусалим, , 16:22 — REGNUM Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху и советник президента США по Ближнему Востоку Джаред Кушнер провели телефонные переговоры по поводу плана применения израильского суверенитета над Иудеей и Самарией. Об этом передает «13 канал» (Израиль) со ссылкой на израильский источник в высших кругах.

По его словам, Вашингтон хотел бы значительно замедлить процесс включения Иудеи и Самарии в израильскую юрисдикцию, поскольку не может уделить сейчас должного внимания и поддержки Израилю.

Причиной такого замедления источник назвал общественные беспорядки, которые в последние дни бушуют во многих городах США. Но на вопрос о том, не будет ли Израиль продолжать расширение своего суверенитета в одностороннем порядке, ответ так и не был получен.