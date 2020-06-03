Подгорица, , 13:06 — REGNUM Диалог между Сербской православной церковью и правительством Черногории по поводу закона о свободе вероисповедания продолжится, когда для этого будут созданы необходимые условия. Об этом сообщил глава черногорского министерства юстиции Зоран Пажин 2 июня, выступая в парламенте страны.

Отвечая на вопрос депутата от «Демократического фронта» Андрии Мандича, Пажин заявил, что окончательный успех диалога зависит прежде всего от того, «приступят ли обе стороны к возобновленному диалогу искренне, уважая аргументы другой стороны».

«Диалог между СПЦ и правительством продолжится, когда для этого будут созданы условия. Правительство не согласится ни на какие ультиматумы, но и сама не будет выдвигать никаких ультиматумов собеседникам», — процитировал телеканал РТС слова Пажина.

Министр также отметил, что любые заявления о том, что правительство Черногории ведет диалог с СПЦ для того, чтобы «минимизировать энергию протестных шествий» — неточные. По его словам, также неправильно называть «политические протесты по поводу принятия закона о свободе вероисповедания шествиями верующих».

Напомним, что ранее митрополит Амфилохий направил черногорскому правительству письмо с предложением продолжить обсуждение спорного закона о свободе вероисповедания, который направлен против интересов Сербской православной церкви.

Закон был принят в парламенте страны в декабре 2019 года. Сразу после голосования в стране начались массовые протесты верующих. Мирные крестные ходы проходили регулярно, по четвергам и воскресеньям, вплоть до возникновения эпидемии коронавируса в марте этого года.