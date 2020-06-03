Сеул, , 11:53 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун 2 июня провел встречу с послом Китая в Южной Кореи Син Хаймин, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове, включая северокорейскую ядерную проблему. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках 1,5-часовой встречи стороны поделились оценкой ситуации с ядерной проблемой Корейского полуострова, а также обменялись мнениями об укреплении двустороннего сотрудничества по данному вопросу.

Представители двух стран сошлись во мнении относительно необходимости возобновления тесных консультаций между Сеулом и Пекином с целью скорейшего возвращения Северной Кореи за стол переговоров.