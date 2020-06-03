Эрбиль, Ирак, , 08:03 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с послами Великобритании и Соединенных Штатов. Об этом 2 июня сообщается в заявлении офиса президента.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и стране, а также противоречия между курдской автономией и центральным правительством Ирака. Также в ходе переговоров речь зашла о продолжении борьбы с терроризмом.

Напомним, Лондон и Вашингтон остаются ключевыми союзниками иракских курдов, благодаря вторжению США в Ирак в 2003 году, иракский Курдистан получил широкую автономию в рамках государства.

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