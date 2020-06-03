Любляна, , 02:54 — REGNUM Около тысячи словенских полицейских будут направлены на границу Словении и Хорватии для защиты страны от потоков нелегальной миграции, 2 июня сообщается на странице в Twitter МВД республики.

Данное решение будет действовать до 5 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая власти Словении решили открыть границу с Хорватией, пересечение которой было запрещено из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Береговая охрана Турции спасла в Эгейском море 45 нелегальных мигрантов