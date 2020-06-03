Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Резолюция, осуждающая президента США Дональда Трампа за подавление «мирных протестов» была заблокирована американским сенатом, в котором большинство принадлежит республиканцам, 2 июня сообщается на сайте законодательного органа власти.

Представители демпартии пытались провести голосование в ускоренной режиме, но лидер республиканцев Митч Макконнелл высказал свое несогласие. Резолюция касалась разгона протестующих в сквере Лафайет в Вашингтоне 1 июня, когда полиция применила против толпы резиновые пули и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо осудил инициативу Дональда Трампа использовать войска для наведения порядка в стране.

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