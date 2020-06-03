Лондон, , 00:49 — REGNUM Истребители Typhoon ВВС Великобритании якобы перехватили в небе над Балтийским морем самолет Ил-20 ВКС РФ, 2 июня сообщается на сайте британских военно-воздушных сил.

Боевые машины Великобритании были подняты в небо в рамках программы патрулирования пространства над прибалтийскими странами — NATO Baltic Air Policing.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта несколько истребителей Typhoon подняли по тревоге для перехвата российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Атлантическим океаном.

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