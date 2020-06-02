Тифарити, , 23:54 — REGNUM Участники состоявшейся в Риме международной конференции солидарности с Западной Сахарой заявили о необходимости повышения уровня координации между различными организациями и органами международного сотрудничества, а также западно-сахарскими органами и гражданским обществом с целью наращивания гуманитарной поддержки беженцев, передаёт Sahara Press Service.

Как сообщается, мероприятие было организованной европейским департаментом по внешним связям Фронта ПОЛИСАРИО в координации с Сахарским Красным Полумесяцем и Международным комитетом развития народов (CISP) в Италии.

В итоговой декларации участники конференции сосредоточили внимание на том, каким образом средства в размере $15 млн, выделенные гуманитарными органами ООН и Сахарским Красным Полумесяцем, могут быть направлены на обеспечение потребностей беженцев в свете глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в частности, в области здравоохранения, водоснабжения, питания и образования, а также для защиты лиц, наиболее пострадавших от этой ситуации.

В декларации также подчеркнуто, что международная помощь сахарским беженцам в последние годы сократилась, несмотря на многочисленные обещания, результатом чего стала постоянная чрезвычайная ситуация, а также тупик в реализации мирного плана, что в совокупности усугубило положение и условия жизни беженцев.

Сообщается, что в мероприятии также приняли участие представители Национального союза сахарских женщин, Алжирского Красного Полумесяца, Европейской координационной конференции солидарности с народом Западной Сахары (EUCOCO) и представители международных гуманитарных организаций в сахарских лагерях беженцев.

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