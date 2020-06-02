Москва, , 21:37 — REGNUM В международном лицемерии обвинила США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне бойни между американской полицией и участниками протестов в стране. Об этом 2 июня представитель МИД РФ заявила в своём Facebook.

Захарова отметила, что сегодня в графике госсекретаря США Майка Помпео намечена встреча с выжившими в ходе событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. При этом буквально за окном кабинета Госдепа в Вашингтоне продолжается бойня сотрудников полиции с участниками протестов, которые могли бы рассказать многое о выживании на площадях, но, по словам Захаровой, «международное лицемерие никто не отменял».

Далее Захарова указала на противоправные действия в отношении журналистов и на жестокое обращение с ними, которым мог бы похвастать перед своими гостями Помпео.

Представитель МИД РФ напомнила о сотнях американских и иностранных журналистов, которые пострадали от рук правоохранительных органов в ходе освещения беспорядков в городах США. Захарова отметила, что на фоне тех жестокостей, которые допускает полиция, США просто не имеют права рассказывать о правах человека кому бы то ни было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пользователи соцсетей поддержали Марию Захарову в её критике телеканала CNN за попытку обвинить Россию в массовых беспорядках в США.

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