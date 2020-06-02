Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Похвалил правоохранителей и поблагодарил сам себя за подавление протестов и беспорядков в Вашингтоне президент США Дональд Трамп. Об этом 2 июня американский лидер написал в своём Twitter.

Трамп сообщил, что ночью в округе Колумбия не было никаких проблем, силовиками была проделана отличная работа. Президент США отметил, что было много арестов.

«Точно так же Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)», — написал американский лидер в Twitter.

При этом Трамп остался недоволен тем, что творилось в штате Нью-Йорк, уточнив, что для «братьев Куомо» — губернатора штата Эндрю Куомо и его брата, журналиста CNN Криса Куомо, — был очень плохой день. По мнению Трампа, город пострадал от действий мародёров и головорезов из-за отказа Куомо принять предложение президента США о привлечении к подавлению беспорядков Национальной гвардии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о привлечении к поддержанию правопорядка и подавлению беспорядков в крупных американских городах более 70 тыс. бойцов Нацгвардии США.

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