Москва, , 18:38 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

В ходе разговоры главы оборонных ведомств двух стран обсудили ситуацию с коронавирусом, а также вопросы контроля над вооружениями.

Кроме того, Шойгу пригласил Эспера принять участие в военном параде 24 июня в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.