Рига, , 17:59 — REGNUM Представители Центра исследования общественного мнения (SKDS) провели опрос среди 1000 жителей Латвии, чтобы выяснить, как поменял коронавирус их обычный режим и объёмы работы. Об этом пишет 2 июня портал LSM.

Так, 24% опрошенных заявили, что объём работы у них уменьшился. Для 25% респондентов он не изменился. У 13% жителей страны рабочая нагрузка выросла, 2% опрошенных — потеряли работу, 3% респондентов — получают пособие по простою, 31% — уже не работали (к моменту, когда коронавирус появился в Латвии).

Согласно результатам опроса, 22% опрошенных стали работать в стране удалённо. С учетом того, что до кризиса удалённо работали 7%, социологи сделали вывод, что в данный момент на удалённую систему работы перешли 29% занятых.

Отмечается, что опрос на территории страны проводился по заказу сотрудников Латвийского телевидения.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.