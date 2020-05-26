Киев, , 19:12 — REGNUM Бывшие послы США на Украине выступили с совместным обращением, чтобы предупредить об опасности втягивания Украины во внутреннюю политику США в период президентских выборов.

Текст заявления обнародован на сайте экспертного центра «Атлантический Совет» сегодня, 26 мая, а также центральными СМИ Украины.

По мнению дипломатов, вовлечение Украины в выборы «способствуют распространению ложного и вредоносного нарратива, которого нет в реальности».

Также экс-послы считают, что такой шаг ведет к ослаблению отношений между США и Украиной, и даже расколу между двумя странами.

«Мы решительно осуждаем эти усилия, направленные на разделение наших стран, и призываем официальные власти с обеих сторон избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения и отдалят наши страны друг от друга», — отмечается в заявлении.

Документ подписали 7 послов, которые в разное время возглавляли посольство США в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что 19 мая внефракционный народный депутат РадыАндрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, свидетельствующие о прямом влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Силовики начали расследование по факту публикации аудиозаписей, а президент Зеленский заявил, что «это не последний звонок, который увидят украинцы».

После этого СМИ сообщили, что Вашингтон усиленно подает Киеву сигналы о том, что последние заявления украинских чиновников являются «крайне опасными».