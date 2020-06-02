Москва, , 17:48 — REGNUM Отличительная черта нынешних массовых беспорядков в США состоит в том, что в них участвуют не только афроамериканцы, но и представители других рас. Об этом 2 июня заявил бывший генеральный консул России в США Виктор Лизун в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В отличии от 60-х годов на улицах протестуют не только чернокожие, но и белые. Я бы больше говорил о полицейском насилии. Полицейская служба в США очень жёсткая. Но работа в полиции очень почётная и хорошо оплачивается», — заявил Лизун.

По словам дипломата, ранее подобные социальные проблемы не стояли столь остро.

«Что говорится, накипело», — отметил Лизун.

Он напомнил, что многие афроамериканцы находятся внизу американского общества и всю жизнь живут на пособие, ведя асоциальный образ жизни.

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