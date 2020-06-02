Москва, , 16:23 — REGNUM В Госдуме советуют властям США прислушиваться к требованиям граждан, иначе беспорядки могут перерасти в гражданское противостояние, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Нарастающие беспорядки и разгон демонстрантов в разных штатах США грозят перерасти в общенациональную проблему, даже стать началом широкомасштабного гражданского противостояния», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он советует президенту США Дональду Трампу не прятаться в бункере и послушать граждан.

«Властям страны стоит прислушаться к требованиям граждан, вступить в диалог, а не прятаться в бункере и натравливать полицейских на митингующих», — отметил парламентарий.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда перешли из мирных в массовые беспорядки, грабежи, насилие и другие акции, и это привело ко введению комендантского часа в ряде штатов.

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