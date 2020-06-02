Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
Чиновник отметил, что карантин точно продлится до 22 июня, дальше он может быть пересмотрен.
По его прогнозу, некоторые ограничения будут сохраняться в течение всего лета и осени.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что у одного из работников министерства обнаружили коронавирус.
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