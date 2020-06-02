Киев, , 10:05 — REGNUM В министерстве здравоохранения Украины зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, заявил 2 июня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай заболевания COVID-19… Был выявлен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник», — рассказал он.

Министр добавил, что 2 июня будут проведены тестирования, некоторых работников министерства отправят на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили 328 новых случаев заражения, при этом 388 человек выздоровели, а девять скончались от осложнений, вызванных болезнью.

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