Москва, 2 июня 2020, 15:07 — REGNUM Украина пытается создать радикальное националистическое государство, повторяя те же ошибки, которые совершила Германия в 1930-х годах, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 2 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание львовского телеведущего Остапа Дроздова, который призвал к безальтернативной блокаде Крыма и Донбасса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дроздов призвал к «тотальной, глухой, безальтернативной блокаде и Крыма, и Донбасса».
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