Москва, , 15:07 — REGNUM Украина пытается создать радикальное националистическое государство, повторяя те же ошибки, которые совершила Германия в 1930-х годах, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 2 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание львовского телеведущего Остапа Дроздова, который призвал к безальтернативной блокаде Крыма и Донбасса.

«В Германии в 1930-х годах прошлого века это уже проходили, — сказал Мухин. — Теперь роль Германии пытается создать Украина, издавая радикальное националистическое государство. Политический контекст формируют «двоечники» и «троечники», которые не учили историю и которые повторят ровно те же ошибки, которые сделали их предшественники в 1930-х годах прошлого столетия. Хаосом нельзя управлять, и управляемый нацизм — это тоже миф. Им нельзя управлять. Он вырывается из-под контроля практически сразу же, как получает собственные ресурсы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дроздов призвал к «тотальной, глухой, безальтернативной блокаде и Крыма, и Донбасса».

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