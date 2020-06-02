Москва, , 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, всего в России к парадам Победы будет привлечено 64 тыс. человек, на Красной площади примут участие 14 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

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