Канберра, , 10:46 — REGNUM Приглашение президента США Дональда Трампа на участие в саммите «Большой семерки» (G7) глав ведущих стран мира принял глава правительства Австралии Скотт Моррисон. Об этом 2 июня сообщает газета Australian со ссылкой на заявление офиса австралийского премьера.

Уточняется, что Трамп пригласил австралийского главу правительства к участию в саммите в ходе телефонного разговора.

Также указывается, что во время телефонной беседы главы двух государств провели обсуждение ситуации с протестами в США и возможности её мирного урегулирования.

При этом напоминается, что Австралия будет участвовать в G7 второй год подряд и отмечается, что это обстоятельство может дать стране ещё одну существенную возможность для продвижения своих интересов «во время крайне нестабильных времен в мировой экономике».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году Австралия участвовала в саммите G7 по приглашению французской стороны.