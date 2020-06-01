Оттава, , 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право». Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.

«Россия <…> остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», — сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее президента США Дональда Трампа пригласить путина на саммит G7 в Вашингтон.

Трюдо считает, что для взаимодействия с Россией хватит формата G20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент США Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным рассказал ему об идее позвать Россию на саммит G7.