Тирасполь, , 22:28 — REGNUM Тот факт, что Украина по просьбе молдавской стороны перекрыла ряд пропускных пунктов на границе с Приднестровской Молдавской Республикой, очень печален, так как из-за этого грузовики с медикаментами сейчас не могут попасть на территорию Приднестровья. Об этом ИА REGNUM заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Напомним, что 29 мая власти Украины открыли пропускные пункты на границе с Приднестровьем, а вечером 30 мая граница опять была закрыта. Таким образом Приднестровская Молдавская Республика снова оказалась в транспортной блокаде. Это произошло по инициативе премьер-министра по реинтеграции Молдавии Кристины Лесник, которая обратилась к украинской стороне с просьбой закрыть пункты пропуска на границе с Приднестровьем. В момент закрытия пунктов на границе оказались четыре фуры с медикаментами.

«Очень печально, что эта просьба поступила не просто во время противостояния с Приднестровьем, где вроде бы живут граждане Молдавии, но и в разгар пандемии коронавируса, в тот период, когда очень нужны медикаменты для почти тысячи заболевших коронавирусом на территории ПМР», — сказал эксперт.

Безпалько напомнил, что последние враждебные действия по отношению к Тирасполю сопровождаются и другими провокациями — например, сообщениями о минировании российского посольства в Кишиневе, а также фактическим выходом Молдавии из Протокола о взаимному признании документов с ПМР. Теперь в Молдавии не будут признаваться ни приднестровские удостоверения личности, ни свидетельства о браке или других актах гражданского состояния, ни автомобильные права, ни сами автомобильные номера, пояснил он.

«Я думаю, что в данной ситуации России следует оказать давление на Молдавию. Следует прежде всего ввести аналогичные или похожие меры в отношение граждан Молдавии. Например, отказать этому государству в кредите, отказаться от сотрудничества, от скидок в области поставок углеводородов, рассмотреть возможности ограничения поставок товаров из Молдавии на российский рынок. Естественно, условием смягчения подобных мер поставить взаимодействие с Приднестровьем. Хотя бы в рамках тех протоколов, документов и форматов, которые существовали до этого момента — это 5+2, это возвращение к протоколу о взаимному признанию документов и так далее», — считает Безпалько.

По словам эксперта, российская сторона могла бы также поставить вопрос о соответствии Кристины Лесник занимаемой должности.

«Да, это другое государство, но мы имеем полное право воздействовать в рамках переговорного процесса на политику этого государства в отношении Приднестровья, где живет много граждан России», — заявил эксперт.

Безпалько также отметил, что Россия должна параллельно оказать поддержку Приднестровью.

«Если Молдавия отказывается признавать приднестровские паспорта и удостоверения личности, значи, т нужно обеспечить российскими паспортами все население Приднестровья. Россия — это субъект международной политики. Ее паспорта признаются по всему миру. Тоже самое касается и свидетельств об актах гражданского состояния, автомобильных документов и так далее. Пусть все эти документы на территории Приднестровья будут российскими, и Молдавия не сможет их не признавать. Конечно же, я думаю, что нужно всячески способствовать информированию о том, что сейчас происходит — что Молдавия отказывается пропускать лекарства на территорию Приднестровья и готова допустить возрастание пандемии исходя из своих политических воззрений», — подытожил Богдан Безпалько.