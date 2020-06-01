Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Отстранение от власти в Венесуэле действующего президента Николаса Мадуро — это только часть цели, преследуемой Вашингтоном, заявил 1 июня на публичном мероприятии американский госсекретарь Майк Помпео.

Американский дипломат, излагая планы США на Венесуэлу, отметил, что «не только Мадуро должен уйти», но «уйти должны и кубинцы». Иначе, по словам Помпео, нечего и думать о «свободных и справедливых выборах» в Венесуэле.

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не устраивают кубинцы в силовых и прочих структурах Венесуэлы. Именно такие люди «сегодня окружают Мадуро».

Напомним, Венесуэла и Куба находится в дружеских отношений со времён президентства Уго Чавеса (45-й венесуэльский президент). У стран тесные политические, экономические связи. Каракас и Гавана поддерживают друг друга в противостоянии с США.

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