Москва, , 22:05 — REGNUM Неблагоприятная обстановка в марте-мае 2020 года привела к сокращению объемов производства. «Единая Россия» считает необходимым расширить перечень пострадавших в период пандемии промышленных предприятий. Об этом заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-совещания депутатов фракции с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в преддверии «правительственного часа».

«Индекс промышленного производства уже в апреле снизился на 6,6% по сравнению с прошлым годом, остановка производства промышленных предприятий в марте-мае 2020 года вместе с неблагоприятными внешними факторами привела к сокращению объемов производства, а на предприятиях, ориентированных на потребительский сектор, падение было очень серьезным», — сказал Сергей Неверов.

Парламентарий заметил, что при этом организации должны платить зарплату, аренду, коммунальные платежи, рассчитываться с поставщиками, многие имеют кредитные обязательства.

«И, если для компаний из наиболее пострадавших отраслей, перечня системообразующих предприятий предложен широкий спектр мер поддержки, то есть вопросы, что делать тем, кто не попал в эти категории, но объективно несет убытки из-за ограничительных мер и изменения конъюнктуры», — уточнил Сергей Неверов.

Руководитель фракции напомнил, что в период пандемии уже принят ряд мер, направленных на смягчение негативного влияния ограничений на бизнес. Речь идет и о возможности учета в составе затрат расходов на приобретение медицинских изделий для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и вычета этих затрат при расчете налога на прибыль, продления сроков предоставления налоговой отчетности и введения запрета на санкции за несвоевременную подачу документов в ФНС, а также о моратории на выездные проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия берет на контроль исполнение решений Президента Владимира Путина и Правительства РФ, направленных на помощь гражданам и бизнесу в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, в «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. В частности, партия предлагает признать пострадавшими от пандемии все организации, которые были закрыты по решению органов власти из-за пандемии. К этой же группе отнести те компании, доход которых снизился на 30% из-за пандемии коронавируса.