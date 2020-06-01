Пекин, , 19:48 — REGNUM Китайские власти не намерены радоваться чужой беде, но полагают, что ситуация с беспорядками в США наведёт Вашингтон на мысль изменить свою политику вмешательства в ситуацию с Гонконгом.

Соответствующая мысль высказана в статье китайской провластной газеты «Жэньминь жибао». В ней китайская сторона сопоставляет две ситуации нестабильности — в Гонконге и в США.

Когда в Гонконге началась очередная волна беспорядков, ряд политиков из США обрушился на Пекин с критикой.

Например, глава нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси заявила (это было во время прошлогодних протестов), что протестующие в Гонконге формируют «живописную пейзажную линию». Американка уверяла, что протесты вовсе не насильственные и что люди просто стремятся к верховенству закона и демократии.

Издание задаёт вопрос, как американская элита отнесётся теперь к происходящему у неё под боком. Как Пелоси относится к «ненасильственным демонстрациям для достижения демократии и верховенства закона» в США?

Пелоси, отмечает издание на свой же вопрос, не считает, что протестующие образуют в США «живописную пейзажную линию». Китайское издание подчёркивает, что где бы ни происходили беспорядки и насилие, они совсем не являются «красивой пейзажной линией» — теперь, вероятно, США в этом убедились.

Китайская сторона подчёркивает, что ни в Гонконге, ни в США, ни в других странах не хотела бы видеть беспорядков и насилия.

«Не делай другим то, чего себе не желаешь», — отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспорядки охватили США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) 25 мая в результате насильственных действий полицейских.

Флойда заподозрили в использовании фальшивых денег и его, безоружного, придушили на асфальте так, что он вскоре умер. Протесты с погромами и жертвами начались после появления 26 мая в соцсетях снятых очевидцами кадров инцидента и продолжаются до сих пор.

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