Пекин, , 14:50 — REGNUM Заявления некоторых политиков в США о том, что Китай каким-либо образом воздействует на протесты в США против жесткого обращения полиции, не имеют под собой никакого основания. Об этом 1 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Оценки О'Брайена (советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности — ред.) и других американских официальных лиц абсолютно безосновательны», — отметил Лицзянь.

Также он указал, что Китай не занимается вмешательством во внутреннюю политику других стран и подчеркнул, что теперь с помощь СМИ все смогли увидеть, что в настоящее время происходит в США.

«Американским политиканам лучше заняться своими вопросами», — заявил представитель китайского МИД.

Кроме этого, он напомнил, что Китай всегда выступал против любых незаконных действий насильственного характера и выразил надежду на то, что в США смогут трезво решит вопрос расовой дискриминации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC рассказал, что жители Китая в опубликованных постах в социальных сетях «наслаждались хаосом» в США и заявил, что эта активность напрямую шла от правительства Китая.