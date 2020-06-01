Нур-Султан, , 14:19 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления председателю правительства Армении Николу Пашиняну. Об этом казахстанский лидер написал 1 июня на своей странице в Twitter.

«Уверен, с присущей ему жизненной силой он сможет преодолеть болезнь и вернуться к деятельности на благо дружественной Армении», — написал Токаев.

Напомним, 1 июня, в день своего рождения, премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором заявил о своем заражении коронавирусом. Инфекцию выявили также у всех членов семьи Пашиняна.

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