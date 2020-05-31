Москва, , 23:10 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал поручение своим однопартийцам проанализиировать информацию о возможных нарушениях в ходе процедуры внутрипартийного предварительного голосования (праймериз), которое прошло в электронном формате, чтобы данная процедура ни в коем случае не была скомпрометирована.

«Важно внимательно проанализировать… информацию о возможных нарушениях. Если потребуется где-то — восстановить нарушенные права», — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями «Единой России».