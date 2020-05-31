Кишинёв, , 19:06 — REGNUM Намерения властей Украины реанимировать антироссийский проект ГУАМ — очередной вызов для властей Молдавии и президента Игоря Додона, который пытается проводить «многовекторную политику», с одной стороны, имитируя пророссийскость, с другой — стремясь угодить Западу. Об этом заявил 31 мая в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Игорь Толмач.

«Такая политика одновременного сидения на большом количестве стульев — Евросоюз, Евразийский экономический союз, НАТО, СНГ, стратегическое партнерство с Румынией, стратегический диалог с США, стратегическое партнерство с Россией, добрососедское — очень неустойчивая внешнеполитическая эквилибристика Додона, постоянно чреватая падением. Добавление к этому еще и ГУАМ грозит ему обрушением», — отметил Толмач.

При этом, по его словам, «и отказаться от отравленного яблока из Киева Додон не может». «Ведь последние несколько лет он пытается доказать свою лояльность Украине, показать, что не такой уж он пророссийский, как принято считать. Поэтому придется ему, как и в свое время Воронину, скрипя зубами, участвовать в ритуальных антироссийских танцах с бубнами вокруг трупа ГУАМ», — подвел итог Толмач.

ИА REGNUM напоминает, что 27 мая Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что нужно «вдохнуть новую жизнь» в организацию ГУАМ. Он считает, что ГУАМ можно сделать «серьезным союзом» и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов.

Напомним, что ГУАМ (политическое объедение, в котором участвуют Грузия, Молдавия, Азербайджан и Украина) — антироссийский проект, который достиг своего пика в 2006—2009 гг., когда президентом Украины был Виктор Ющенко, усиленно продвигавший эту инициативу. Молдавским президентом тогда был коммунист Владимир Воронин, который, как и Додон, позиционировал себя «другом России».

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