Киев, , 14:24 — REGNUM Поздравление с Днём Киева с участием знаменитого актёра Арнольда Шварценеггера опубликовал мэр города Виталий Кличко 31 мая на своём Youtube-канале.

«Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас!», — написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

В ролике видны пейзажи Киева и люди, которые напевают известную песню «Як тебе не любити, Києве мій!». В конце ролика Кличко при помощи видеочата учит петь эту песню Шварценеггера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве начался скандал из-за туи, которую высадили в центре города вместо знаменитых каштанов. В ходе скандала Кличко отметился новой крылатой фразой, призвав «не делать из можжевельника слона».

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