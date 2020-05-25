Киев, , 12:44 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге сегодня, 25 мая, рассказал о планируемой на следующий год реконструкции Крещатика — главной улицы столицы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кличко, в частности, спросили о появлении на Крещатике можжевельника — этот шаг общественность приняла довольно негативно. Мэр отметил, что это «временное решение», и после реконструкции на улицу вернутся традиционные каштаны.

«В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика… поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города», — объяснил он.

Мэр в ходе брифинга попросил «не делать из можжевельника слона».

«Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика в следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется — поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице».

ИА REGNUM напоминает, что в Киевгорсовете по «горячим следам» объяснили, что выхлопные газы имеют пагубное влияние на каштановые деревья на Крещатике, а можжевельник — «не слишком требовательное растение, у которого больше шансов выжить».